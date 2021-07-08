人稱「香港女王」的張女目前暫居大陸，60歲的她曾經旅居法國和香港，投資眼光精準，在業界頗具名氣。15年前嫁給有過婚姻的「能源航運公司」前董事長程正平，但程正平與前妻所生的3名子女認為張女是介入父母親婚姻的第三者，又因程正平的遺囑正本在子女手中，子女不願拿出來執行，以致高達20億元的遺產至今無法完成繼承。

程正平2016年過世前曾寫下遺囑，敘明遺產如何分配給他與前妻所生的3名子女及再婚妻子張女，但其長女程藍瑩竟偽造簽名，向美國法院聲明張女放棄繼承被抓包，雙方也在公司經營上互不相讓，以致程正平已過世5年，高達20億元的遺產至今仍無法分配。

張女坦言自己並不缺錢，雖然與程正平的三名子女撕破臉，但她最不滿的是律師田振慶，認為他身為遺囑正本保管人，卻沒有做好保管責任，擅自交出遺囑給程家3姊弟，對他此作法頗有微詞。田振慶是現任鼎力律師事務所主持律師，在業界知名度頗高，曾擔任泰山集團第三代詐貸案被告的辯護律師；歌手吳青峰與恩師林暐哲之前簽署合約終止同意書時，田振慶也是見證人之一。

田振慶律師為彌補過錯，特地寫聲明書表示，遺囑的影印本與正本效力相符，此聲明書還到台北地院公證。（圖／王永泰攝）

律師廖芳萱則表示，律師若把正本遺囑交給繼承的任一方，都不夠周延、嚴謹，如果拿走正本的人刻意隱匿，沒正本的繼承人就會無法去法院執行分割，就算律師出庭作證，法官也無法信服，遺產分配的權益就會受到損害。最好在正本交出去前，告知全體繼承人到場，簽下同意律師交付正本遺囑的書面文件，並拷貝一份，作為依據，至少公正性比較不受質疑。

面對指控，程藍瑩表示家裡長輩有交代家醜不可外揚，跟張女都是私事「沒什麼好說的」，強調他們只是個平凡的小康家庭，沒必要鬧這麼大，而對被控在美涉嫌偽造文書一事，她澄清只是張女的一面之詞。至於程家跟張女的官司進程？她則說不清楚，只希望回歸平靜。

本刊記者兩度致電律師田振慶，都轉進語音信箱，且透過簡訊詢問、聯絡鼎力律師事務所代為轉達相關問題，至截稿前都未獲得回應。

更多 CTWANT 報導