台北市環南市場群聚感染，在中央、地方聯手下獲得控制。台北市副市長黃珊珊表示，環南今要再做一次大規模PCR檢測，她指出，市場攤商的家戶感染，是疫情持續悶燒的原因，甚至有一個住在一起的大家族，全家共9人確診！

「以前的居家隔離與居家檢疫14天，已經不足以因應現在的英國變種病毒（Alpha）了，最近每一天，確診人數還是會出現的」，黃珊珊臉書PO文，指「解隔陽」是近來確診數增加的主因，也就是已居檢或居隔14天的人，解隔離前的強制採檢，每天都有好幾例PCR陽性。

黃珊珊說，解隔陽的人必須再被隔離17天，真的很辛苦。中央流行疫情指揮中心日前指出，這類型的人大多CT值超過30，不具傳染力。

黃珊珊表示，環南市場的攤商於6月底施打疫苗，保護力要等到7月15日左右才有，且上次沒篩到的人也可能還在潛伏期，所以今天要再做一次大規模篩檢，確保沒有漏網之魚。

她透露，這幾天和北市衛生局同仁研究環南市場的感染狀況，發現「家戶感染」是疫情一直悶燒的原因，曾有一大家子人發生9人確診，因大家族樓上樓下的，導致群聚。

「我每天都有很多正經事要做，實在沒空理會口水與政治操作，誠心希望大家可以把打擊我們的力氣，分一點拿來幫助萬華或環南市場，幫助市民早日度過難關」，黃珊珊說。