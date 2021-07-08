【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】大家都愛日本水果，岡山水蜜桃、麝香葡萄、青森蘋果等如數家珍！但你吃過新鮮的杏桃嗎？長野縣千曲市的杏桃產量在日本名列前茅，除了眾人熟知的杏桃果乾加工品外，最讓人大流口水的就是六月下旬至七月上旬的杏桃產季。

▲千曲市的杏桃結菓期在六月底至七月上旬，部分果園開放現採現吃。 圖：日本旅行情報局/提供

▍日本第一杏之鄉 名牌杏桃現採現吃

千曲市的杏桃花期在四月，開花時節一目十萬株的無邊無際花海美景，帶入大批觀光人潮。結菓期在六月至七月初，此地的杏桃產量雖是日本第一，最大特色卻是擁有不需加工、直接當水果生吃就很棒的優質杏桃品種。吃進嘴裡的爆漿美味，令人難忘。當地最大品牌杏寶園走百貨公司通路，開發出杏桃果醬、極凍鮮杏桃等多樣商品，備受好評。觀光客來此可到杏桃觀光農園體驗現採現吃，或到千曲市街品嘗杏桃布丁、杏桃聖代等好吃甜點。

▲千曲市的新鮮杏桃皮薄多汁。 圖：日本旅行情報局提供

千曲市坐落在台灣人熟知的輕井澤和長野市中間，從東京搭北陸新幹線到上田站後，轉搭信濃鐵道在戶倉站下車即達。單趟車程無論是搭電車或開車，都在2小時內可達。把千曲當住宿據點前往小布施、長野市、輕井澤進行延伸旅遊，交通上都很便利。

千曲市因「千曲川」貫穿市區而得名，在日本國旅市場有3大賣點，分別是日本最大的杏桃林、日本最美的百選梯田〜姨捨梯田、和開湯逾百年的美肌溫泉〜戶倉上山田溫泉鄉。綠油油的田園風光和濃烈的人情味，讓千曲小鎮散發迷人丰采，相較於海外旅客眾多的人氣城鎮，千曲市從車站巷弄間到店家，仍然保存著昔時日本味，別具風情。

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