國民黨立委鄭麗文。（資料照）

李秉穎驚爆「專家會議沒討論3＋11」 陳時中：叫我一件件回憶實在沒辦法

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日在節目中說出，「我們專家會議從來沒有討論3+11」。指揮官陳時中昨(7日)回應，這些過程都在立法院報告過，自己就是負最後的責任。對此，國民黨立委鄭麗文昨在臉書批，還記得陳時中部長說3+11相關決策是經過「專家」討論拍板定案，近日卻直接被李秉穎狠狠打臉，「難道陳時中所謂的『專家』是立委范雲？還是桃園市長鄭文燦？」

陳時中7日回應3+11事件時表示，「3+11的緣由是從過年專案還有一些相關的機師染疫事件，我們最後決定升級，為的是確認所有管理是否合乎要求，那機師並不是有特別罪過，一定要加強檢疫規定，當時我們想說針對外站的管理是否落實，那時候決定加嚴管理，並監督航空公司落實，也經大規模PCR檢驗都是陰性，考慮管理上軌道後，逐步做放鬆檢疫措施，但最後還是比原來的方案嚴格。」

陳時中指出，那段時間畢竟機組員非常辛苦，整體我是最後責任在，「但若要一件一件會議都公布，我實在是沒辦法，這一年來每天要開的會太多，要決定的事情非常多。」

鄭麗文對此提出質疑，無中生有的專家會議，當然沒會議記錄，也當然沒有專家名單，3+11已經被證實沒有專家背書，「那麼到底為何執意要開放？其中究竟有什麼貓膩？我們想要知道決策過程的真相，竟還被民進黨利用多數優勢一路封殺！怕什麼？是作賊心虛嗎？」

鄭麗文認為，今天造成台灣如此嚴重的疫情，數百人喪命、百業蕭條、人民日子快要過不下去，「是你陳時中一句『我負責』就能隨便帶過的嗎？台灣不需要這種只會甩鍋卸責、不斷說謊的指揮官」。