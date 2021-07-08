封測廠超豐(2441)雖遭逢移工群聚染疫逆風干擾，但2021年6月營收僅較5月新高小減2.71％，以15.88億元改寫歷史第三高，帶動第二季營收雙位數「雙升」、以48.13億元再創歷史新高。在訂單持續暢旺下，法人看好第三季旺季營收可望再創新高。

超豐公布6月自結營收15.88億元，僅月減2.71％、仍年增達33.11％，創同期新高、歷史第三高，帶動第二季營收48.13億元，季增達14.19％、年增達34.13％，再創歷史新高。累計上半年營收90.29億元、年增達31.59％，續創同期新高。

超豐6月初捲入苗栗電子廠移工群聚染疫風暴，歷時3天對全體員工進行普篩，期間部份生產暫停及部分員工須居家隔離，公司原先預期生產人力減少將使6月產量減少約10％，將待疫情控制後以增產及提高生產效率方式彌補，實際表現優於預期。

投顧法人認為，超豐6月營收雖略受產能降載影響，但因封裝業務貢獻營收達逾8成，可透過增加產能及提高生產效率彌補，順利帶動第二季營收再創新高。由於公司並未停工，且訂單持續滿載、能見度達第三季底，對今年業績成長仍正面看待。

投顧法人指出，超豐現有設備稼動率維持95～99％的近滿載水位，現有產能滿載且需求遠大於供給，尚需一段時間消化。由於訂單能見度高、上游8吋晶圓廠稼動率滿載及價格上揚，可望持續帶動超豐今年獲利向上，全年營收及獲利均可望創高。

為緩解產能吃緊狀況，超豐今年除持續增購設備外，並將興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，增加傳統導線架封測產能，因應未來成長所需，預計明年6月前完工、力拚第三季前後投產，進一步增添營運中長期成長動能。