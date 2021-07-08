瑞基海洋(4171)6月合併營收1.1億元，年增54.2%，上半年營收5.08億，年成長31.57%。展望下半年，瑞基說目前新冠PCR採檢層面漸廣，且有普及至端點與現場的趨勢，未來國際往來逐步解封，準確即時的新冠檢測需求將更為迫切，公司積極研發新一代POCKIT Central，朝更小型、更輕巧、檢測更快速，同時價格更具競爭力的方向發展，預計七月底推出概念機，並將於7/19~28於亞洲生技大展首波線上展覽展示。

瑞基指出，各國新冠疫情反覆，防疫措施隨之因應調整，新冠檢測應用層面亦隨之擴大，新冠產品持續熱銷。台灣方面，為加速控制新冠疫情，新冠病毒PCR檢測層面逐步擴大，需求激增，全台特約合格檢測單位已增至207間，目前使用瑞基新冠產品檢測單位達76間，瑞基亦積極研擬多種場域檢測方案因應未來常態檢測需求。國際方面，除穩定下單之市場，日本，印度與巴西皆積極進行當地相關進口與認證申請。

中長期規劃，瑞基以人病與動物兩大市場雙軌佈局：人病方面以新冠檢測為中心，積極發展呼吸道，腸胃道等人病相關市場，增加人病試劑種類，擴增應用層面；動物方面，將積極推動動物健康管理方案，以疾病檢測為核心，擴大疾病監測防控系統之應用。加上新一代POCKIT Central，將使核酸檢測的運用更為彈性與普及。