據內政部實價登錄資料統計110年1-4月台北市總價4,000萬以上及新北市總價2,000萬以上中高總價住宅的交易量，相較過去兩年同期的表現，雙北市中高總價產品交易量都有25%到30%的成長，交易熱度有增溫跡象。台北市此次入榜的前三名都是過去傳統的熱門交易行政區，不過過去多排在第三位的內湖區這次以99件的成交量異軍突起排名第一；而排行二、三名的則是台北市蛋黃區的大安區及中山區，分別有77件及69件的成交量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台灣亮眼的經濟表現及寬鬆的資金環境帶動不動產市場的市況，加上今年開始出現有通膨升溫的疑慮，「資產為王」也讓長期投資置產族群進場，中高總價物件的交易熱度增溫。

陳金萍說明，內湖區屬於台北市蛋白區，中高總價住宅大多座落於捷運文湖線沿線，其中西湖公園、碧湖公園及大湖公園周遭是主要的豪宅聚落，環境悠閒清靜受到高資產族群的青睞，除了內湖科學園區內的老闆、高階主管外，也因為許多電視台設立於內湖區而有不少知名的影視藝人選擇在此置產。

展望後市，陳金萍說，雖然5月中旬後國內疫情爆發為市場增添不確定性，加上三級警戒持續，第三季房市交易量欲大不易，但是在台灣經濟表現良好且全球資金寬鬆的環境下，高資產端的客戶仍具有豐沛的量能，相較於波動性大的金融商品，具價格僵固性、波動性較小的不動產仍是受歡迎的資金停泊處，預期本土疫情受到控制而陸續解封後，房市交易恢復回歸正常，中高總價住宅交易有望回到原先的上升軌道。