好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）父親老勞勃道尼（Robert Downey Sr.），是著名的導演、編劇和演員，這幾年飽受帕金森氏症所苦，8日小勞勃道尼發文證實父親於睡夢中過世，享壽85歲。

小勞勃道尼在IG發文悼念父親，透露他這些年來飽受帕金森氏症所苦，並於睡夢中平靜離世，「他是一個真正特立獨行的電影人，並始終保持非常樂觀態度」，還幽默表示「根據我繼母的計算，他們幸福結婚2000多年」，並說繼母是聖人，「我們的思念和祈禱與您同在。」據外媒報導，老勞勃道尼罹患帕金森氏症5年多了。

老勞勃道尼是著名的導演、編劇和演員，擅長拍攝激進的反體制電影聞名，可謂是好萊塢獨立製片圈的先鋒電影人，作品常有諷刺且獨特社會觀點，代表作品包括《Putney Swope》、《Greaser's Palace》等片。

而小勞勃道尼從小就參與父親執導的電影，開啟電影生涯，而因為老勞勃道尼允許小勞勃道尼 8歲就能使用大麻，讓他一度成癮毒品，也讓他早期名聲一落千丈，好在他最後戒毒，並成功以《鋼鐵人》重生。