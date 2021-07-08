高雄警拚防疫變白工 所長搞混津貼害40名下屬薪水少3千（警方提供）

警政署在防疫期間給予全台員警「專案性」及「一般性」2項防疫津貼，後者若員警巡邏時處理防疫事項，可依時數申報；但高雄前鎮分局一心路派出所所所長卻大搞烏龍，將2項津貼項目搞混，導致錯過一般性津貼的申報期限，讓全所的員警當月少了2、3千元津貼，引發怨聲連連；目前警局得知急補破網，已迅速補正陳報。

疫情期間，警政署對於投入防疫工作的基層員警給予「防疫專案勤務津貼」，而3級警戒後新增「個人防疫勤務津貼」，若員警在巡邏時發現違反防疫事項的民眾，就可申報個人津貼；未料派出所所長將2項津貼誤認為不同陳報時間，導致「個人防疫勤務」未能如期申報，使員警權益受損。

根據了解，派出所原本應該在6月3日繳交的資料，卻未如期送至分局，導致全所40名同仁無法領到2千至3千元津貼，而警分局承辦單位當下也沒有發現；該所長事後傳訊息致歉每位下屬，而分局得知此事後也立即向高雄市警察局溝通，局內最後同意補正陳報，最後無影響員警權益。

據了解，員警的防疫津貼最高上限申報5千元，若員警在巡邏時處理防疫案件，每日最高12小時可申報8百元，但基本上巡邏每班為2小時、每天巡邏2班，因此每天約可申報2百至4百元津貼，依勤務不同，每月員警每月津貼約在2千至3千元上下。