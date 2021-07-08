台灣本土疫情趨緩，不少民眾盼能解封，但有許多專家認為要打疫苗才能解，對此，精神科醫師沈政男表示，他不是疫苗派，因為打疫苗防疫是歐美的思維，如今很多人對比台灣仍在警戒的現況，歌頌英國打AZ的政策很正確，讓他忍不住想吐槽，如果這個政策是正確的，那因為疫情英國死了13萬人也是應該的嗎？

沈政男昨天在臉書發文表示，7月7日新增39例本土個案，不少專家喊打疫苗，但他本身是「非疫苗派的」。他認為所謂的「打到七成還是幾成疫苗，才能解封」，這完全是歐美思維，早已被去年台灣的防疫經驗反證，但現在還是好多人相信。

如今許多國家狂打疫苗、陸續解封，有些人也認為「英國現在解封，可見當初發展AZ疫苗的政策正確，不像台灣至今仍在警戒中。」對此，沈政男忍不住吐槽「拜託，英國的防疫政策是正確的啊？你的意思是死了十三萬人也是應該的嗎？」

沈政男指出，整個歐美的防疫思維都是錯誤的，以為病毒沒有疫苗就不可能圍堵，因此就放給它爛，結果弄到死去那麼多人。現在解封了，大家可以脫口罩吃牛排、喝可樂，但那些因為新冠肺炎死去的同胞呢？

沈政男也說，從今年本土疫情爆發後的恐慌就可以推斷，台灣去年防疫成功的本質就是「膝蓋反射」，並不是深思熟慮的傑作，因此也沒進到台灣人的靈魂，成為自信與自我效能的來源，真的很可惜。

沈政男表示，疫苗就是「一直買」、「一直要」和「一直打」，然後以最新科學證據調整施打策略而已，還有什麼值得討論的？當然他也知道，光是要做到這點，很多人就沒辦法了。另有些人讚AZ多好，讓英國防疫改變，殊不知當初英國疫情太嚴重，為搶時間研發疫苗，當然要選擇老實又可靠的技術來做，真的就只是老實可靠。

沈政男也說，華航貨運站爆確診，但中央流行疫情指揮中心仍朝著微解封的方向準備，他認為這是理性的做法。至於有些人看見北海岸的人很多，就喊說完蛋了，解封兩周後就要直接跳四級的說法，他認為實在很扯，台灣防疫1年多，竟然還完全沒有病毒如何傳播的概念。