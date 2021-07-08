今天在大聯盟場上天使以5：4戰勝紅襪，此戰「二刀流」大谷翔平依舊有上場打擊，以先發第二棒指定打擊出賽，他今天再次敲出全壘打，累積個人第32轟，正式超越前輩松井秀喜，創下亞洲球員單季最多轟紀錄。

Another milestone for Shohei Ohtani 👏👏



He hit home run No. 32 which breaks Hideki Matsui's record for most homers by a Japanese player in a major league season.



(via @Angels) pic.twitter.com/oNOgH3DDga — SportsCenter (@SportsCenter) July 7 2021

今天大谷翔平總計4打數2安打貢獻1分打點，其中在首打席就揮出左外野安打，上壘之後也藉著隊友繼續進攻跑回本壘得分，而在第5局於羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)手中擊出右外野方向陽春炮，這球有433英尺遠，也正式超越松井秀喜的31轟紀錄。

此戰天使首局就展開攻勢，高斯林(Phil Gosselin)和沃許(Jared Walsh)聯手打下2分，首局就以2：0領先紅襪。接著2到4局雙方都沒有得分進帳，到了第5局雙方都開啟攻擊模式，紅襪達爾貝(Bobby Dalbec)和佛度戈(Alex Verdugo)接連敲出安打，幫紅襪進帳2分追到2：2。

但下半局天使馬上還以顏色，大谷翔平與沃許雙雙開轟，再將失去的2分討回來，比分拉開到4：2。接著後半段比賽兩隊攻勢交替進行，紅襪於6局上靠阿洛尤(Christian Arroyo)擊出帶有打點的一壘安打拿下1分。但7局下半沃許再次開轟，一發陽春炮將比數拉開到5：3。

紅襪把握最後機會在8局上靠波格茲(Xander Bogaerts)二壘安打討回1分，將比數追到4：5。可惜這就是他們最後攻勢，最終以4：5輸給天使。此戰天使沃許表現最出色，總計4打數2安打貢獻3跟打點，大谷翔平4打數2安打1分打點，打擊率.279，維持強打本色，今天這轟也讓他拉開與小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)28轟距離，暫居聯盟全壘打王。