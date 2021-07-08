中美晶公告6月營收，合併營收達62.3億元，月增率15.4％，年增率13％，單月合併營收突破60億大關，創歷史次高。其中，太陽能產品營收為8.3億元，月增率39.4％，年增率82.8％，締造自2018年8月以來最高單月營收紀錄。

中美晶今年第二季的合併營收為171.8億元，與第一季相較增加7.1％，較去年同期增加14.3％。太陽能產品第二季營收為19.8億元，較第一季成長58.3％，與去年同期相較增加48.2％。綜觀中美矽晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為332.4億元，較去年同期增加9.6％ 。

展望下半年，半導體需求量持續向上增加，今年的環球晶圓產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。

太陽能產業部分，目前適逢夏季用電高峰，停班停課亦提高居家用電量，加上缺水衝擊水力發電造成電力供應緊張，凸顯台灣亟需傳統能源以外的再生能源做為長期對應極端氣候及穩定供應電力的方法。中美晶身為全方位綠能供應商，積極響應政府能源轉型計畫，隨著再生能源裝置量的逐年攀升，太陽能作為發展成熟的技術，預估將是潔淨能源發展首選之一。面臨越來越龐大的綠電需求，中美晶擁有專業的太陽能技術團隊，將積極配合政策、持續開發綠電、儲能及綠能轉售等業務、發揮完善維運管理的經驗。