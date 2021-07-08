美國白宮印太協調官號稱「亞洲沙皇」的坎貝爾日前表示，美支持台灣尊嚴、維持堅實的非官方關係，不支持台獨；美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。對此，資深媒體人趙少康認為，美國此時表態不挺台獨有2個因素，這是美國給台獨的當頭棒喝，請總統蔡英文不要再騙選票。

對於坎貝爾6日公開說「美國支持台灣尊嚴，但不支持台獨」一事，趙少康昨（7日）在臉書發文表示，美國一直不支持台獨，但由於美中關係轉變，比以前更緊張且競爭，給蔡英文政府及台獨人士帶來一些幻想，以為美國會趁機鼓動台獨、支持台獨。坎貝爾的清楚表態對蔡政府及台獨人士是一記當頭棒喝，有醍醐灌頂的警告效果。

趙少康提醒，美國玩的是「非常危險且微妙的平衡遊戲」，沒有三兩三不敢上梁山，只有很有實力的國家才敢玩這種「藝高人膽大」的遊戲，玩得不好就會引火上身，台灣連下場陪玩的本錢都沒有，只能任人擺佈。最怕台灣的無腦無良政客以為形勢改變，幻想自己已從場邊觀牌的小弟，變成可以上場叫牌的大哥，那就真會害慘台灣。

美國為何要在此時表態不挺台獨？趙少康2點分析，一是怕給蔡政府及台獨錯誤訊息，是煞車的時候了；二是替美國總統拜登及大陸領導人習近平的會面鋪路，是見面的時候了。大國之間講求實力，沒有實力一切都是空談。台灣處在大國的平衡遊戲之間，想提升影響力只有增加自己的實力，不要幻想台獨建國，把力量消耗在無謂的政治鬥爭上，而是要抓緊時間，把經濟搞好、把科技搞好、把工業搞好，讓台灣變成不可或缺的、大國都要拉攏的對象。

趙少康直言，當美國都清楚表態時，蔡英文還能裝聾作啞嗎？前總統李登輝、陳水扁都說過台獨不可能，既然不可能，就清楚表明，何必裝模作樣，讓台灣陷入危險當中？騙騙選票的伎倆不可能永遠玩下去，如何在和平中求發展、壯大，才是台灣唯一可走的路，且蔡英文有責任也有義務說清楚講明白主不主張、支不支持台獨，台灣的2352萬人民有權力也有必要知道蔡以及民進黨的立場及態度，「蔡英文應該大聲表示：我也不支持台獨」！