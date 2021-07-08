觸控面板廠公布6月營收，GIS-KY(6456)在蘋果平板新機出貨帶動下，單月營收129.01億元，年增8.6％；TPK-KY(3673)在客戶新舊機種交替期間表現相對低迷，營收為70.98億元，年減19.8％。

疫情帶動遠距商機需求持續，加上客戶Mini LED/LCD平板新品量產，手機逐漸放量，且筆電新產能逐漸開出，GIS-KY6月營收再站上今年以來新高；累計第2季營收361.38億元，季增43.4％、年增6.5％，為歷年同期新高；累計上半年營收613.44億元，年增8.41％。

GIS-KY擠身蘋果Mini LED背光模組供應商，在iPad及MacBook帶來更多營收貢獻，2022年蘋果Mini LED出貨量預期擴增一倍以上，GIS將持續受惠。

TPK-KY6月營收年減19.8％，上半年營收537.73億元，年減4.4％。該公司先前法說會預期，第2季因傳統淡季及客戶產品交換期，預估單季營收季減10～15％，最後繳出第2季營收245.88億元成績，季減15.8％，剛好在低標附近，而較去年同期減少12.3％。

該公司今年下半年動能仍來自於筆電、平板等，至於奈米銀開發進度照計畫進行，出貨以超大尺寸教育電子白板為主。