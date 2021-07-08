散戶存股標的中信金(2891)和玉山金(2884)公布H1獲利，中信金EPS為1.72元，玉山金EPS為0.81元。

中信金6月份自結盈餘，6月份單月稅前盈餘為56.03億元，稅後盈餘為56.26億元，H1稅前盈餘374.69億元，合併稅後盈餘334.49億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.72元。中國信託金控表示，6月份銀行及保險核心動能穩健，金控整體獲利表現良好。

中信金控H1稅後獲利較去年同期成長達74%，子公司中國信託商業銀行累計前六月稅後盈餘為148.83億元，較去年同期成長10%，而中信金控另一獲利引擎台灣人壽保險公司前六月稅後獲利165.74億元，較去年同期成長104%。

玉山金(2884)6月自結稅後盈餘17.6億元，月增24%，累計H1稅後盈餘102.5億元，較去年同期成長5.9%，EPS為0.81元。

玉山金旗下主要子公司玉山銀行累計前6月稅後盈餘89.8億元，較去年同期減少0.9%，玉山證券累計稅後盈餘達9.26億元，年成長234.6%。6月份受疫情影響，國內消費與經濟活動放緩，但疫情也使整體數位交易快速成長，玉山的行動銀行用戶數較去年同期增加逾3成。隨歐美各國陸續解封，各產業出口接單暢旺，6月企業放款餘額增加，需依法規對正常放款提存1%的準備金，整體資產品質良好。 2021年玉山金將深化跨境整合、數位轉型及風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。