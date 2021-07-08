經濟學上各類指標多如牛毛，但有什麼指標可以作為衡量股市短多或是長多的參考嗎？第一金投信認為，兩大指標可作為指引，一是美債平衡通膨率、二是紐約聯儲未來一年景氣衰退指標，若未來指標沒有重大轉折，則多頭漲勢可望延續。

據統計，截至6月底為止，10年期美債平衡通膨率為2.32%，較5月2.54%高點明顯回落，代表投資人不擔心未來通膨會持續高漲；而紐約聯儲未來一年景氣衰退指標目前顯示只有6.26，代表未來經濟衰退風險非常低，景氣將穩步向上，對股市後市將是一大利多。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，觀察通膨最簡單的工具之一，就是「美債平衡通膨率」，該指標為美國同天期的公債與抗通膨債券的利差。當通膨預期上揚時，美債殖利率向上彈升、抗通膨債券殖利率下降，利差即走高；反之，通膨預期降低，利差走低。

截至6月底為止，10年期美債平衡通膨率為2.32%，較5月2.54%高點明顯回落，代表投資人不擔心未來通膨會持續高漲。美國聯準會也預期，個人消費物價指數將從今年的3.4%，回到明年的2.1%，來到平均2%的水準。歷史經驗顯示，溫和通膨環境下，對經濟、股市都是好事。

至於「紐約聯儲未來一年景氣衰退指標」，該指標由美國10年期債券與3個月期債券利差，預測未來2~6個季度的經濟衰退機率。統計自1990年以來，景氣衰退指標與GDP連動度高，隨著指標高於30以上，未來一年經濟平均衰退機率超過6成；反之，低於30，經濟衰退機率低。而目前指標顯示只有6.26，代表未來經濟衰退風險非常低，景氣將穩步向上，對股市後市將是一大利多。

第一金投信強調，這兩項指標可視為下半年重點觀察指標，前者為觀察今年主導盤勢的通膨預期，後者檢視經濟是否有望延續成長態勢。若兩大指標無出現重大轉折，研判此波由成長帶動的漲勢有望延續，特別是AI人工智慧、機器人、精準醫療、金融科技等創新趨勢產業，現在都是布局的好時機。