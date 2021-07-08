今天到下周三（14日）都是受高壓影響，上午高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，氣象達人彭啟明表示，下周有機會有東風波動醞釀，水氣轉多，下個颱風何時會發展仍要觀察，七月中旬應該機會較低，七月下旬較有機會。

彭啟明在臉書表示，今天持續是太平洋高壓主導的天氣，上午高溫炎熱，午後靠山區有熱對流發展起來的雷陣雨，有些延伸到平地，西半部從南到北都有機會，而雷雨區較密集處主要在靠山區。

彭啟明表示，上午炎熱，下午午後雷陣雨的太平洋高壓主導環境將至少持續7至10天，也就是到下周三至下周六（14至17日），之後就要看太平洋高壓下緣，是否有東風波動發展，有機會有東風波動醞釀，水氣會轉多，但是否會有颱風發展仍要觀察，但七月中旬應該機會較低，七月下旬較有機會。

彭啟明表示，近期中午的高溫各地多在33至36度，特別是午後雷陣雨要發展前一兩個小時的態勢，相當悶熱，體感溫度早超過40度。健保資料統計上，台灣人在超過36度以上時，熱中暑或相關熱傷害的送醫人數就隨溫度往上升，尤其是接近到38至39度時，須注意。

氣象局表示，今天到周五各地晴朗穩定，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上。

周六至下周三（10至14日）東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周四至下周六（15至17日)太平洋高壓影響，全台多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。