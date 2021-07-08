聯合國對敘利亞展開跨境人道援助的任務授權10日到期，若明天無法展延而導致「風之門」邊境關卡關閉，敘利亞西北部將再陷人道災難風險，數以百萬計人恐「挨餓，直到氣絕」。

「俄羅斯先以軍事行動摧毀我們家園，害我們流離失所，現在又試圖關閉我們僅有的生命線。」住在伊德利布省（Idlib）西北部塔赫營地（al-Tah camp）的穆罕默德（Abd al-Salam Abu Muhammad）說：「風之門（Bab al-Hawa）邊境關卡是我們活命唯一的希望，如果它被關閉，我們將會餓死。」

俄羅斯尋求關閉此一邊境關卡，讓運送國際救援物資的車隊都必須改道通過敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權掌控區。阿塞德政權早已陷入經濟危機。俄羅斯是阿塞德最親密國際盟友。

伊德利布省是超過十年內戰中反對勢力最後據點，包括從敘利亞各地逃難前去的國內流離失所者（IDPs）在內，約有400萬人住在當地。為達成上述目的並且翻轉局勢，俄羅斯已經從各個角落把伊德利布省徹底包圍。

聯合國2014年起對敘利亞展開跨境人道援助的任務授權，當時有約旦、伊拉克各一處，土耳其兩處邊境關卡可以展開救援行動。但俄羅斯和中國宣稱，此舉侵害敘利亞主權，且救援物資可透過敘利亞當局輸送，先後否決其中3處邊境關卡的展延決議，使得風之門成為對敘利亞民眾提供援助的唯一管道。

如果聯合國安全理事會無法通過展延決議，經過風之門邊境關卡，從土耳其南疆哈泰省（Hatay）進入伊德利布省進行跨境救援的管道將於10日到期。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，美國、愛爾蘭、挪威前天呼籲安理會將期限展延一年。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）警告，關閉風之門將意味住在飽經戰亂敘利亞西北部的數百萬人「挨餓，直到氣絕」。

風之門邊境關卡媒體發言人亞洛希（Mazen Alloush）指出，風之門是敘利亞西北部至關重要的唯一幹線，包括建材、人道援助和其他物資，居民所需的一切都從這裡進入，它也是敘利亞病人前往土耳其醫院治療唯一的管道，「2021年上半年約有6200輛聯合國救援卡車，對聯合國夥伴組織運送14萬噸救援物資」。

他警告，如果聯合國的授權明天無法展延，伊德利布將會陷入「人道和經濟災難」風險，約150萬人將失去取得援助權利的管道、逾230萬人將無乾淨飲水，對敘利亞西北部逾半醫院至關重大的支援將無以為繼，對數十間麵包廠的救濟將戛然而止。

亞洛希說：「風之門不只是邊境關卡，它是逾400萬人的生命線。我們想要向全世界傳達，關閉這處關卡勢必會加劇敘利亞危機。」