小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮二度「關禁閉」當沖大隊轉向長榮期「沖沖沖」，期交所也發現長榮個股期貨市場太熱，已連續兩日提高長榮個股期貨保證金，原始保證金比例高達40.5％，為對個股期貨調控罕見的重手，意圖降溫市場熱度的意味明顯。

【1】船票搶翻天… 長榮個股期貨也瘋狂

長榮7月以來二度「關禁閉」，7日起採20分鐘撮合一盤，並不得當日沖銷，當沖大隊轉向長榮期「沖沖沖」，成為另類當沖天堂。長榮期成交口數居高不下，穩坐個股期貨成交量之冠，根據統計，今年上半年長榮期個股期貨日均量，不僅已超車大、小台指期日均量，較去年同期更呈現翻倍成長。

【2】元大投顧丟震撼彈 喊台股上21000點

台股搶攻「萬八」無功而返，但基本面強力支撐下，元大投顧7日上調台股指數目標至「二萬一」，並認為，2021年台股企業獲利年增率為69％，台股將緩步趨堅，年底前上攻19000點，明年第二季指數高點至21000點，創下法人看台股新高目標指數。

【3】史上最狂的1年 貨櫃船業今年估賺1000億美元

2021年將是貨櫃輪航運史上最賺錢的一年，據英國海運諮詢機構德魯里（Drewry）估算，在天價運費和爆量運輸需求推動下，全年全球貨櫃船公司的稅前息前利潤（EBIT）將接近1000億美元，約當2020年獲利254億美元的近四倍，可能也是歷史最高紀錄的三倍以上。

【4】工總：進口威脅 鋼品首當其衝

在貿易戰、疫情兩大衝擊下，國內產業飽受衝擊。工總7日發布「2021年進口威脅調查報告」顯示，有228項產品受到進口威脅，其中又以鋼鐵相關產品首當其衝，比重高達72.8％，值得關注的是，雖然大陸仍名列威脅來源國首位，但從產品項目觀察，韓國進口威脅產品項目數首度超越大陸，排名第一。

【5】韓國躋身已開發國家 文在寅：承擔責任

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）日前正式認定韓國躋身已開發國家。韓國總統文在寅對此表示，身為已開發國家，韓國要承擔相對的國際責任，積極發揮作用，「這是我們以辛勞和汗水創造的成果，希望全民為此感到自豪。」