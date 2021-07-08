高雄澄清湖清晨發現一具男性浮屍。今(8日)清晨5點多，多名晨運民眾路過三亭覽勝附近附近時，發現一具遺體面朝下，在水面上漂浮，嚇得民眾立刻報警，消防隊員到場後，穿上潛水衣下水進行打撈，但發現早已僵硬死亡多時，警方立刻封鎖現場進行鑑識

經過警方在死者衣物內發現身分證件，死者為一名40歲男子，還帶有2300元現金，但現場無打鬥痕跡，警方已通知家屬前來認屍，並報請檢察官相驗。