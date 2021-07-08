國民黨前立委孫大千今（8）日在臉書直言，「民進黨根本就是靠謊言來防疫」，他說，當鴻海永齡基金會、台積電與BNT的代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，等於是再一次揭穿民進黨欺瞞台灣人民長達一年的謊言，並請問指揮中心4個問題。

首先，孫大千指出，鴻海和台積電都是依循著東洋模式完成BNT的採購，那為什麼不在去年就放手讓東洋完成這項工作呢？第二，民進黨口口聲聲的暗示，是因為外力介入所以才導致疫苗採購受阻，事實證明，北京政府根本沒有惡意阻撓台灣取得疫苗，究竟真的有外力介入？還是因為民進黨內派系的水太深呢？

孫大千接著提出第三點，向BNT大中華區總代理進行疫苗採購，原本就是商業採購既定的遊戲規則，民進黨究竟為什麼這麼害怕復星醫藥？為什麼要想方設法的違反國際慣例，跳過總代理商呢？

最後第四點，孫大千表示，浪費了一年的時間，延後了台灣完成群體免疫的機會，導致台灣人民在第一波本土疫情來襲時傷亡慘重，這筆帳難道不應該算在意識形態掛帥的民進黨的頭上嗎？