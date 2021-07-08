台中市今年六月份與去年六月份火化人數增加558人，是何因素造成？台中市民政局長吳世瑋說，中市因確診新冠肺炎死亡火化的個案統計有4例，疑似因注射疫苗後死亡有40人，台中因疫情死亡人數不多，後事也都由民政局協助處理，台中市不會有因疫情不幸致死短報或黑數。

台中市政府表示，疫情開始至今，台中市因確診而死亡火化的個案統計為四例，另外，從火化案件數分析，108年6月份一共火化1900多具大體，數字與今年6月份2086具大體差異不大。台中市民政局生管處指出，是單純自然死亡現象，與疫情較無關聯。

市府指出，我國法定傳染病通報體系嚴格且完整，疾病管制署亦建置全國性的「傳染病個案通報系統」，一旦通報進入系統，地方衛生局就沒有刪除的權限，中市新冠肺炎確診個案死亡為4例，皆由通報的醫療機構及衛生局查對好死亡診斷書後，立即進行資料維護完成，衛生局將持續依照全國傳染病通報相關規定辦理。

吳世瑋強調，近年來隨著殯葬文化的改變，民眾往生後很多都採取火化，骨灰以進塔居多，但仍有不少市民選擇環保葬，包括海葬及樹葬等，其中樹葬與傳統土葬不同，必須先行火化，目前採樹葬一年高達2000多具，採環保葬入土為安往生者逐年增加，亦帶動火化人數逐年增加。