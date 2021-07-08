民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

新冠疫情持續延燒，疫苗接種成為關鍵，關於近期施打疫苗狀況，民眾黨立委蔡壁如昨(7日)晚間在臉書指出，5月至今接種順序每次更新，就是讓特定身份、以及與政府關係接近的族群，不斷地插隊到前面，全世界民主國家都不會有這樣安排，台灣卻打著「防疫需要」，訂出這麼荒謬又冷血的接種順序，這與草菅人命有什麼分別？

蔡壁如表示，過去一個多月來，政府各種「專案」、「方案」，讓人民為打疫苗疲於奔命，台灣社會因為搶疫苗陷入集體焦慮、城鄉區域對立，而最令人難過的，是這齣疫苗悲劇還不知要折騰至何年何月，因為疫苗荒，訂定「疫苗接種順序」，世界上民主國家的施打順序，在醫護人員優先之外，都以「年齡」做為排序依據，把老人以及重大傷病患者列為優先接種對象。她舉例，被日本人奉為神明的天皇，高貴的英國皇室都是依年齡排隊接種，並未因為他們的身份或血統而享有優先待遇，這樣接種順序反映了生命平等，一個正常國家應有正常的防疫思維。

反觀台灣，蔡壁如說，「5月至今接種順序每次更新，就是讓特定身份、以及與政府關係接近的族群，不斷地插隊到前面，全世界民主國家都不會有這樣安排，台灣卻打著『防疫需要』，訂出這麼荒謬又冷血的接種順序，這與草菅人命有什麼分別？其中的第2類『中央與地方防疫人員』總計約16萬人，地方政府不計，中央部會包括總統府、國安會、行政院所屬各部會與疫情指揮中心等，估計逾萬人」。

蔡壁如質疑，但這些中央官員不在醫院、不進疫區、也不接觸確診者，憑什麼接種順序，排在救護車人員、居家檢疫人員前面？至於6月底宣布新增第7類「國家關鍵基礎設施等風險接種人員專案對象」專案，部分並非第一線防疫人員，有些與防疫業務完全無關。

看完接種疫苗順序，蔡壁如感慨，受影響最大的是排後面第8、9類，人數超過380萬的重大傷病與罕見疾病患者，在其他國家，他們會被列為前3類接種疫苗名單，在台灣，他們從最早的第6類一路退，退到現在第8、9類，這個國家從來不曾把他們列為優先守護的對象，「大家都說台灣是人情醇厚、溫暖美麗的寶島，我看著這張最新公布的疫苗接種順序表，卻有說不出的淒冷與悲傷...」。