近年歐美刮起一陣酵素飲品炫風，許多人將酵素飲當作每日必備飲品，其中最火紅的就是以康普茶(Kombucha)為基底的康普酵素飲品。究竟康普酵素有什麼魅力，就讓好食課營養師帶大家一揭它的神秘面紗！

●康普酵素飲品是什麼？和康普茶一樣嗎？

康普茶是由茶、糖以及紅茶菌（Scopy）發酵而成，其中紅茶菌是由許多菌種所組成，包含酵母菌、醋酸菌與乳酸菌等。

而康普酵素飲品則是在康普茶的基底上，搭配更多元的酵素製作而成，因應各種配方選料不同，所使用的基底茶原料、菌種與酵素種類也會不一樣，這也是影響康普酵素飲功效和風味的關鍵。

●康普酵素飲品適合誰喝？

→蔬果吃不夠，想提升消化與代謝力的人

康普酵素飲品由多種蔬果發酵而成，含有豐富的天然植化素，可以幫助平常總是外食、蔬果吃不夠的族群補充營養，不僅如此，經發酵的蔬果酵素還能夠幫助消化，提升代謝力，搭配熱量控制和運動可以讓減重效果更加倍。

→想保持良好免疫力的人

腸道也被稱作人體最大的免疫器官，康普酵素飲品除了有助調節免疫系統、提升抵抗力，也可以幫助維持腸道菌相平衡，達到保持免疫力的效果，適合想提升身體保護力的全民補充。

日常蔬果攝取不足時，酵素有助消化，可以作為營養補充選項。(示意圖/好食課提供)

●康普酵素飲品怎麼挑？營養師推薦挑選酵素飲的方法

1.認明有效成分並搭配多樣化酵素，代謝更給力

酵素飲中用以發酵的紅茶菌會因配方不同而使用不一樣的菌種，建議選擇含有乳酸桿菌（Lactobacilli）或雙歧桿菌（Bifidobacterium）等種類的酵素飲。

因為它們不僅可以幫助發酵，同時也是益生菌，搭配如膳食纖維、寡糖等益生質，可以有效幫助維持腸道健康，與多樣化的酵素雙管齊下，讓代謝效果更顯著，不僅能調整體質，也有助養顏美容的效果。

2.含促進新陳代謝的營養素，補充多元營養

人體新陳代謝需要維生素與礦物質等營養素輔助才能進行，像是維生素B群就是維持體內多種代謝的重要角色，可以幫助營養素轉換為能量，讓補充的營養素能真正發揮效用。

3.少添加，且有第三方檢驗證認更安心

隨著酵素飲品越來越廣為人知，許多廠商陸續推出相關產品，營養師建議選擇時要留意添加物越少越好，添加少一些，負擔也少一點；此外也可以認明第三方檢驗認證標示，更安心有保障。

康普酵素飲品因為有多種功效與益處，近年逐漸被大家注意到，不過營養師也要特別提醒，均衡飲食與良好的生活習慣才是健康的基礎，有了良好的基礎再搭配康普酵素飲品才能讓效果加倍哦！