沒想到才打了1場總冠軍賽，太陽就折損一名重要輪替球員！太陽8日官方宣布，在總冠軍賽G1首節就因傷提前退場治療的替補前鋒薩瑞奇，遭逢右膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，除了提前宣告本季報銷，目前更沒有任何復出時間表。

薩瑞奇是在總冠軍賽G1第1節尾聲，想要持球突破公鹿中鋒布魯克羅培茲防守，落地時不慎自己扭傷右膝蓋，讓他只能當場自行一拐一拐走出球場，如今確定右膝蓋前十字韌帶撕裂，總計只打2分24秒，沒有得分進帳，只抓1籃板。

「這種情況真的會讓你心碎，」太陽總教練蒙提威廉斯表示，「我執教過薩瑞奇兩次，首次在七六人，如今在太陽，他是一個非常努力工作的人，也是不可思議的傢伙，他很期待自己出現在總冠軍賽的舞台上，聽到這樣的消息非常難過。」

薩瑞奇今年季後賽場均出賽11.1分鐘，拿4.8分、2.6籃板，主要工作是頂替先發前鋒克勞德，如今少了薩瑞奇助陣，太陽將以克雷格、卡明斯基兩名前鋒頂上他的位置，身為林書豪昔日在黃蜂的隊友，卡明斯基或可獲得更多的上場機會。