自本土疫情爆發，全台三級警戒前，屏東縣小琉球觀光業者早就自主性停業，堪稱全台觀光地區的領頭羊，但明明還未解封，多名男女卻已經耐不住性子，擅闖入潮間帶景觀區脫下口罩集體游泳，引發當地居民反彈，其中1名女子更棄口罩於不顧，浮潛上岸後遭警方與海巡活逮，立刻遭當場舉發送交裁罰。

警方指出，屏東縣小琉球因離島封閉特性，當地旅遊觀光業者堪稱全台第一批自主停業，而且屏東縣政府明文規定，島上5個自然人文生態景觀區不再開放，無奈好不容易經歷三級警戒，這1.5個月，島上遊客幾乎「清零」，7月12日可望解封，卻有一群男女穿著清涼，疑似擋不住藍天白雲和沙灘的誘惑，竟一起到肚仔坪自然人文生態景觀區一帶戲水，其中1名穿著養眼比基尼的女子，竟然還不甩防疫規定，未戴口罩下水浮潛，上岸後遭獲報的警方與海巡署人員逮個正著，並依未戴口罩條款舉發並開單移送衛生局，至於其他身材火辣的泳裝女子，以及上空穿海灘褲的男子，共計7人，因為警方到場時都有戴好口罩，所以未開罰，警方僅苦口婆心的勸戒他們莫挑戰防疫政策，並留意潮間帶管制等多項相關規定。

一群比基尼辣妹擅闖小琉球管制中的潮間帶景觀區戲水，其中有人甚至沒戴口罩，遭警警方與海巡署人員當場舉發。（圖／海巡署提供）

不過其實這群男女從沙瑪基露營區附近跑進肚仔坪，似乎早已不是第一次了，當地居民嚴重撻伐，保育巡查管制人員屢勸也都不聽，另外據傳還有遊客疑似「錢太多」罰不怕，同樣一直闖入，讓人擔心成為防疫破口，陷小島於染疫風險之中。

一群比基尼辣妹擅闖小琉球管制中的潮間帶景觀區戲水，其中有人甚至沒戴口罩，遭警警方與海巡署人員當場舉發。（圖／海巡署提供）

對此，屏東縣政府強調，一般時期，5個自然人文生態景觀區就有所管制，防疫期間更明確公布禁入進入，而且依中央流行疫情指揮中心規定，未戴口罩可處3千至1.5萬元，防疫期間將持續促請警方以高規格執法強度執行，也會再請管理沙灘的鵬管處配合相關其它中央機關的管制事項，杜絕衍生類似事件的模糊空間。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。