警方指出，題目全數答對者即可參加抽最夯的運動智慧手錶。（警方提供）

台中市政府警察局第六分局因疫情尚未紓緩，為確保青少年學子們暑期安全活動空間，預防偏差行為及被害，有效降低被害情事發生，維護身心健全發展，特在「110年青春專案」實施期間，擇於7月10日、17日、24日及31日各連續2天，強推4檔反毒害、反幫派、防詐欺及拒絕賭博、防範兒少遭色情行業利用等相關議題「網路有獎徵答抽獎活動」，在無群聚之網路空間內，讓青少年及家長們可遠距參加。

警方指出，「網路有獎徵答抽獎活動」，以防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等青春專案四大主軸設定問答題，參加方式為進入第六分局臉書專頁，按讚分享點選有獎徵答活動。

參加活動再填寫題目答案並輸入姓名、連絡電話及獎品寄送地址，題目全數答對者即可參加抽最夯的運動智慧手錶（每檔3支、總計12支），及由分局警友辦事處副主任黃女士提供之限量版男、女警察造型兒童背包及警車造型手提袋（每檔各5個、計15個，總計60個）等獎品，並於每檔活動結束後抽出獲得獎品的幸運參加者。

分局長吳耀南說，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著社會環境發展、家庭結構及接觸朋友圈等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差行為或犯罪誘因等問題，尤其現在防疫期間配合減少外出，易接觸不正確的網路訊息，在不了解法令及偏差行為的嚴重性而誤觸法律。

甚至從事不正當之活動或增加受害機率，期盼透過網路舉辦本次活動，讓青少年在活動中增進正確法律觀念與知識，並達預防犯罪宣導及遏止少年受害等效益。