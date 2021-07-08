台南1名少女小芳（化名）與母親、繼父同住，她在去年2月某日深夜看完鬼片後不敢獨自睡覺，原本到父母房間希望同睡，而繼父卻以「3個人睡會太擠」為由，提議由他陪小芳睡在原本房間的單人床，沒想到他竟趁小芳熟睡時撫摸身體並性侵得逞，小芳的生父事後得知崩潰提告，法院判處該色繼父3年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳的母親再婚後，帶著小芳與丈夫同住在台南；未成年的小芳在去年2月29日凌晨2點多看完恐怖電影後，因心生害怕不敢獨自睡覺，便到父母親的房間說希望一起睡覺，不過小芳的繼父卻藉口說主臥房的床不夠大，3個人睡會太擠，並哄她說可以陪她回自己的房間睡覺。

小芳當下認為繼父應該能信得過，於是同意繼父陪她睡在1張單人床上，不料

半夜她在熟睡時，遭到繼父伸出狼爪，對方先是假裝側身將手放在她身上，接著繼父就開始撫摸大腿，接著還隔著衣服摸胸部、腹部與下體，見她無力反抗，就將她的衣服強行脫掉，以手指性侵得逞。

小芳最後將此事告知同學，同學的家長再輾轉告至小芳的親生父親，親生父親氣憤提告；法院認為該繼父利用繼女的信任、同睡1床，竟逞私慾性侵對方，影響對方身心健全成長，念在犯後坦承犯行並深表悔恨，但未對對方給予實質補償、也未和解，依乘機對少女性侵罪判刑3年4月徒刑，還可上訴。

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