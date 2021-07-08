美股標普500與那斯達克指數收盤創新高，台股今(8日)開盤上漲30.21點，以17880.90點開出，分盤交易的長榮以平盤202元開出，航海王、鋼鐵人聯袂走場，台積電、聯電也開高，推升指數一度漲逾80點，來到17935.11點，高檔震盪。

美國聯準會(Fed)周三公布6月決策會議紀錄，美國經濟仍在復甦的道路上，儘管通膨上升速度較預期快，但是暫時的，尚未發出警報，也認為須做好準備，標普500指數收盤上漲14.59點，或0.34%，收在4358.13點，創下新高紀錄，那斯達克指數收盤上漲1.4點，或0.01%，收在14665.1點，也創歷史新高，道瓊工業指數終場上漲104.42點，或0.30%，以34681.79點作收，僅費城半導體指數下跌46.2點，或1.40%，收在3261.7點，台積電ADR與聯電ADR也分別下跌1.50%與0.11%。

台股6日盤中創下18008點的歷史新高後，收盤小跌，7日在航運族群遭遇亂流下開低走低，指數一度跌逾150點，終場台積電拉尾盤，加權指數以17850.69點作收，下跌62.38點，成交值5841億元，三大法人同步賣超，其中，以外資及陸資賣超116.86億元最多，投信賣超12.52億元，自營商也賣超7.81億元，合計賣超137.19億元。