隨著全國疫情狀況逐漸改善，7月12日能否解封似乎就取決於雙北的疫情狀況。當連續5天新北的確診人數都比台北低，大家就更加關注台北的疫情。近期接連發生環南市場、南機場國宅與虎林街疫情事件，也讓台北市長柯文哲防疫表現備受考驗。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析國內主要網路社群，來觀察全國二級警戒起至今，民眾如何看待柯文哲的防疫表現。

▲柯文哲防疫事件摘要。（陳友齡製圖）

首先，我們先分析柯文哲從5月15日雙北三級警戒起，到7月6日近2個月期間的社群情緒比。可發現雖然在疫情剛開始爆發時，柯文哲於記者會上公然比中指要市民「不要在外吃東西」的策略奏效，使其從臉書貼文獲得的心怒比（愛心數/憤怒數）大於1（代表愛心數多於憤怒數），但隨之開始怒嗆中央（如：嗆病例丟過去給石崇原、嗆美國AIT、嗆總統高端股票跌停就開記者會…等）及北市疫苗預約混亂後，卻有逐步下降的趨勢。

而在過去兩週左右的時間（6月24日-7月6日），因爆發「北農群聚」、「環南市場」、「虎林街疫情」、「南機場國宅」等事件，柯文哲的社群心怒比只剩下0.26左右，代表柯文哲從相關文章中獲得的認同情緒僅有憤怒情緒的四分之一。具體而言，這代表認同柯文哲的防疫作為上，在過去兩個月期間已產生變化，民眾對他的憤怒情緒有越來越高的傾向。

▲柯文哲在5月15日至7月6日間的社群情緒指標。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

接下來，我們也可以應用同樣的指標，僅鎖定柯文哲個人的粉專，畢竟粉專如同個人主場，理論上粉專較能反映支持者對政治人物的支持程度。相較於前段的公開社群分析，柯文哲粉專的心怒比數據確實相對有利，一直都保持在1以上（代表愛心數多於憤怒數）。

不過，柯市長必須警覺的是，即便是他的粉專，所獲得的心怒比同樣也是大幅下降。從5月15日至5月24日這段期間的18.67，下降到6月24日至7月6日的1.94，下降幅度接近10倍，比他在其他公開社群心怒比下降幅度更大。從柯文哲粉專的心怒比數據轉折點來看，很明顯是出現在6月4日至6月13日期間，而這期間最大影響變數恐怕是「好心肝事件」。

▲柯文哲粉專在5月15日至7月6日期間的社群情緒指標。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

從上述的客觀數據分析說明，防疫工作是縣市長在疫情期間的首要工作，防疫表現直接牽動國人對他們的觀感。接連發生的負面事件不僅直接影響民眾對柯文哲市長的好感度，也可能影響其政治生涯。

不過，從首度召開記者會比中指創下的高人氣，到隨之開嗆中央造成的網路戰爭、聲量下滑，究竟因為引起綠營忌憚導致反撲，還是陸續爆發的疫情危機處理不當？神壇的起落間，民眾應自有解讀。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據