礁溪寒沐酒店「寒沐食市」的「熟食立即GO區」，有各式外帶燒烤料理。（圖／礁溪寒沐酒店）

礁溪寒沐酒店「寒沐食市」的「精品水產區」，可買到現撈新鮮活蝦，並交由廚師現場料理。（圖／礁溪寒沐酒店）

「寒沐食市」的「現調飲品站」，有專人現坦場調製手搖沁涼飲品供消費者外帶。（圖／礁溪寒沐酒店）

「寒沐食市」不只賣美食餐飲，在「MU LIVING」區可以買到生活用品。（圖／礁溪寒沐酒店）

「寒沐食市」販售的「厚切綜合生魚片」標榜生魚片厚度達2公分。（圖／礁溪寒沐酒店）

「寒沐食市」的「豪華派對握壽司盛合」，集結鮪魚、鮭魚卵、海膽等時令漁獲捏製而成。（圖／礁溪寒沐酒店）

「宜蘭相思木櫻桃鴨」(半隻)」佐搭三星蔥段、小黃瓜及甜麵醬一起販售。（圖／礁溪寒沐酒店）

「老媽麻婆鮮蚵蓋飯」是以宜蘭大溪漁港肥美蚵仔入饌，堪稱「豪華升級版麻婆豆腐」。（圖／礁溪寒沐酒店）

「寒沐食市」的「四川水煮嫩肥牛」，主廚特將「川薈」招牌菜改為適合外帶回家享用的規格。（圖／礁溪寒沐酒店）

「爆爆尼DIY巧克力蛋糕禮盒」是為家有小朋友的親子家庭設計的蛋糕。（圖／礁溪寒沐酒店）

因應疫情，風景區休閒度假飯店也有「Buffet式的賣場」了！，寒舍集團旗下位於宜蘭的礁溪寒沐酒店以「宜蘭人最安心的生活備援」為理念，將館內占地360坪的大型自助餐廳「MU TABLE」改裝為「寨沐食市」五星級頂級超市，除餐飲美食、生鮮蔬果、精品水產海鮮、烘焙糕點、冷凍商品，以及現調飲品外，最特別的是，現場並販售生活雜貨，而「MU LIVING」區更販售枕頭、浴衣、毛巾、沐浴備品，整個賣場有10大主題區，銷售逾400項商品，價格自30元起。

「寒沐食市」強調系為宜蘭在地居民打造，一站便利購足日常所需，即（7／8)日7／9日試營運，期間全品項85折優惠，7月10日起正式開幕。為寒舍集團繼將旗下台北喜來登大飯店The Deli擴大為「大販店」，台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店攜手推出「美麗廚房」後，最新的「五星飯店外賣超市」，亦為集團面積最大的賣場。為特別感謝宜蘭地區醫護與警消人員的辛勞付出，7月10日起凡出示證件即享寒沐自製餐點9折獨家特惠。

面對疫情，礁溪寒沐酒店去年曾成功創下在宜蘭當地單日售出500個「川薈主廚精選餐盒」的成績，總經理傅大吉表示，因應疫情飯店開拓新商機必須創造市場差異化賣點，為此寒沐酒店將2樓「 MU TABLE」自助餐廳轉型為「寒沐食市」，並以「五星精品超市」為定位出擊，目標業績將為前營收翻倍。

與城市觀光飯店打造的Buffet式外賣店相比，礁溪「寒沐食市」確有差異化的特色亮點，這些獨特性賣點包括：

1.在「精品水產區」提供「代客烹煮」服務，例如客人選好活跳跳鮮活海鮮，可直接接交由大廚現場料理，以最接地氣的方式品嚐。

2.在「寒舍限定商品區」，不用遠到台北，就能買到寒舍集團姊妹飯店的人氣商品，例如「金雪絮餅」、承襲古法風乾製成的「辰園肝腸」與「辰園臘腸」等，之後將陸續推出更多商品，包含熱銷食補聖品「寒舍食譜雞粥」。

3.「冷凍商品區」可一次買齊海產肉品，以及寒沐手工冷凍料理包，拌麵拌飯皆宜的「辣妹子牛三寶包」、「櫻桃鴨醬肉燥包」、「松露蔥油鴨蓉包」180元起，更祭出全新火鍋包「重慶辣妹子麻辣湯」與「綠藤比花嬌青麻白湯」皆250元，在家也能開火鍋趴。

4.以質數送禮概念打造「質數水果禮盒」，透過質數無法整除的概念，象徵送禮者心意無盡。收到禮盒的人無論如何分送水果，最後必會多出一個，就能分享給總是把美味留給他人的對象，例如母親、家人或是至親好友。

5.在「MU LIVING」專區，是將酒店房間整個搬至超市，舒適大床、溫潤木質色調圓桌、檯燈及小憩沙發等，猶如置身於寒沐客房裡，客人在此區可將枕頭、浴衣、毛巾、沐浴備品等各式熱銷人氣商品直接選購回家，並同步提供客房、會館與寵沐苑人氣商品。飯店並請到有「高爾夫時尚界的香奈兒」之稱的M.U. SPORTS進駐販售球具與周邊精品。

為慶祝開幕，「寒沐食市」推出獨家優惠商品，「東北椒麻蜜汁全雞」199元，有15片、每片皆有2公分厚度的「厚切綜合生魚片」每盒380元。25貫裝的「豪華派對握壽司盛合」原價1680元，優惠價999元。

配合防疫，礁溪寒沐酒店嚴格落實防疫措施，停車場賓客搭電梯至一樓的入口處區安裝全自動霧化消毒防疫門，為賓客720度全方位滅菌殺毒，之後酒店大門處亦陸續加裝，並廣設手部酒精消毒區、實施簡訊實名制、加強公共區域清消、全體工作人員亦配戴口罩製作餐點與服務等，讓消費者能夠放心選買。