新冠疫苗開放施打以來，不少人拒絕接種，沒想到竟有人以「吃素」為由，不願打疫苗。婦產科醫師蘇怡寧分享，一名網友問他目前的AZ、莫德納疫苗，是否含有蛋或動物成分，因家中長輩嚴格茹素，「疫苗是葷的就不打」，讓人傻眼。

蘇怡寧在臉書分享網友來函，「因為我家長輩認識佛寺的師父群一直在問，我反問他們，如果疫苗是葷的就不打了嗎？他們說是葷的就不打了，讓我傻眼...」

蘇怡寧指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的；至於莫德納（mRNA）疫苗是合成的，動植物都有，應該也沒有葷的素的問題。

他強調，雖然疫苗無法完全阻絕感染，卻可以大幅減少罹病後的住院率和致死率，更重要的是，打疫苗不全然為了自己，是為了儘快達成群體免疫，這才是解救蒼生的要義，否則因拒打疫苗而散播病毒，「這不是殺生，什麼才是殺生」。

網友大開眼界，不敢相信吃素吃到連疫苗都要講究，「很多藥品都經過動物實驗，算間接殺生，不知道長輩們平常會不會吃藥」、「也許老人家很認真問，但我笑了，從來沒想過這個問題」、「去打就對了，還挑葷素」、「不知道疫苗會不會哪天有披薩口味」。