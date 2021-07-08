台南市東區崇善五街大樓8日清晨5時許發生火災，3樓竄出陣陣濃煙，20多名住戶聽到警衛廣播驚醒，趕忙逃生。台南市消防局獲報，出動崇善、南門及公園等消防分隊人車到場，拉水線滅火。初步調查疑是黃姓住戶房間燒雜物，至於起火原因待火災鑑識人員進一步調查。

台南市東區崇善五街大樓8日清晨5時許發生火災。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市東區崇善五街大樓8日清晨5時許發生火災。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市消防局救災救護指揮中心清晨5點46分接獲民眾報案，稱東區崇善五街一棟大樓失火，大樓緊急疏散住戶，火勢也很快控制，並無人員受傷。消防人員表示，起火的屋內堆滿雜物，起火原因仍待火災調查科進一步調查釐清。