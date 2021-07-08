今天半夜歐洲國家盃足球賽進行第二場4強賽事，英格蘭以2：1淘汰丹麥，順利晉級冠軍賽，將與義大利一爭高下，此戰雙方拚到120分鐘的延長賽，前鋒肯恩(Harry Kane)在最後12碼罰球沒進，但隨後馬上補了一腳，以2：1殺死對手，堪稱一場偉大的勝利。

Harry Kane penalty kick and fans celebrate the goal ❤️#ENGDEN | #ENG pic.twitter.com/CZjUvfX11p — ZIZOU (@zi_880) July 7 2021

兩隊此前有23次交手，英格蘭13勝5和5敗，2020年丹麥曾以1：0勝出，再以0：0踢平對手，實力仍不容小覷。英格蘭此戰先發和上一場差不多，仍由肯恩和史特林(Raheem Sterling)擔綱進攻主角，兩人也不負眾望繳出好表現。

今天比賽第29分鐘，丹麥獲得28碼處自由球，達姆斯高(Mikkel Damsgaard)來開球，他這球踢得非常漂亮，球穿越人牆飛進球門左上角，幫助丹麥以1：0領先，也正式打破英格蘭本季歐國盃無失球紀錄，堪稱好彩頭，非常有希望拿下比賽。

不過英格蘭不是省油的燈，在比賽第39分鐘，肯恩直衝禁區，薩卡(Bukayo Saka)成功擺脫防守者到禁區接球往中間傳，在中路的丹麥隊長克亞爾(Simon Kjaer)在史特林逼迫下不小心將球踢進自家大門，幫助英格蘭以1：1平手。

接著雙方一直僵持到正規賽結束都未進球，比賽進入延長賽，在第102分鐘，史特林在禁區內帶球突破，被梅勒(Joakim Maehle)於防守下絆倒，裁判判定執行12碼罰球，而這球由主力攻擊手肯恩來執行，起初他往球門右邊射被門將擋住，但隨後逮到左邊大塊空檔順勢起腳，球應聲入網，英格蘭以2：1領先。

最後到比賽第114分鐘，丹麥布瑞斯威特(Martin Braithwaite)持球突破禁區起腳射門，門將皮克佛(Jordan Pickford)將球撲出底線，而延長賽下半場英格蘭全力加強防守，最後成功守住比賽，以2：1獲勝進入最後冠軍賽，接下來將在7月12日半夜與義大利爭奪冠軍獎盃。