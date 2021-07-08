【LIVE直播】7/12解封條件即將出爐？行政院會後記者會｜2021.07.08

台灣三級警戒延長至7月12日，大家都在關注是否有機會解封，近日本土新增確診數出現趨緩的趨勢，指揮中心指揮官也表示視疫情控制，考慮放寬內用與外食的部分。然而，疫苗施打覆蓋率仍離達到群體免疫的目標有一定落差，民眾一方面希望盡快解封恢復正常生活，另一方面又擔憂疫情重啟，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全民在這樣矛盾心情之下，究竟支不支持實施微解封。

三級警戒民眾悶太久 微解封聲量快速醞釀

台灣第一次宣布三級警戒延長至6月28日，第二次在6月23日宣布續延長至7月12日。從聲量趨勢來看，第二次宣布是否延長三級警戒之際，微解封聲量的呼聲便快速竄升，於6月23日當天創下11508筆。

如今又將至三級警戒宣布實施期限，期待這次是否會解封的聲量火速重起。隨著台北夜市率先實施夜市微解封，以及本土疫情趨緩加上民眾在家悶太久、許多商家快撐不下去的多重因素之下，微解封受到網友的關注度更甚以往，7月6日聲量重回萬筆之上，網路聲量達11025筆。對於中央而言，將承擔在疫苗施打覆蓋率還未達標之下，來自民眾期望解封的壓力。

中央開放微解封民眾會不會支持，從台北市率先開放「夜市微解封」來看，最後招致的罵聲實際上多過肯定。台北市長柯文哲6月28日在記者會上宣布夜市視情況微解封，29日起部分夜市迅速恢復營業，隨即出現消費人潮聚集逗留的畫面，被不支持的網友圍剿，30日微解封聲量也因此創下20142筆最高峰。

支持的網友認為「沒微解封還不是一堆人往外跑」、「總是要工作，才有飯吃」、「做好防疫就可以了，中央也沒說不行」，但反對多數表示在疫苗不足的情況下，大家應該再忍忍，「疫情都還沒過，就不能再忍忍嗎」、「疫苗注射還沒達70%前，不支持」、「沒有全民普篩、沒有打完疫苗，不支持內用」。觀察

微解封負面聲量25.16% 高過正面逾2倍

整體網路好感度，微解封正面聲量佔比12.04%，負面聲量佔比25.17%，負面聲量幾乎是正面的兩倍，多數人仍然不敢樂觀看待，在疫苗嚴重不足的情況下就談微解封。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月07日至2021年07月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『微解封』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。