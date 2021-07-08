【愛傳媒秦明憲投書】民眾黨立委蔡壁如日前在臉書公開說，除非封城否則不可能真的清零，這被若干媒體解讀是打臉柯文哲。如同柯文哲講的，黨內不是獨裁，有不同意見很正常，蔡委員是不是真的打臉柯文哲，當然不是媒體說了算。不過，民眾黨自從黨員投票以後，黨內確實呈現出派系化的現象，讓人很憂心。

先前推動黨員投票選舉黨代表以及中央委員，各地有意投入地方選舉的人士都積極動員，結果即使是黨主席柯文哲親自拉票的許多重量級人士都落馬，反映出黨代表與中央委員的結構已經高度派系化。

值得注意的是，民眾黨不但出現派系化的情況，而且派系在目前還高度的零碎化。

首先，民眾黨本來的公職權力以台北市長跟不分區立委為主，其中本來最緊密的連結是黨主席柯文哲與不分區立委蔡壁如，但蔡壁如似乎有意走自己的路，不再局限於柯P幕僚的過往定位，因此跟柯文哲之間稍微出現距離，她自己拉攏了另一位不分區立委邱臣遠，兩人比較常有共同的公開活動。另外三位不分區立委賴香伶、張其祿、高虹安看起來則是各自獨立作戰。

先前外界以為各不分區立委會各自選定有意投入參選的縣市，拉攏想要參選縣市議員的人士自成地方派系。然而，實際的情況卻顯示這些人投入發展地方組織的實際意願都很有限，或是雖然有意願但成效有限。其中，張其祿更被認為回到學界的意願不低。

過去這一段時間，想要以民眾黨身分參選的地方人士，不少人都發現不分區立委不一定能掌握黨員或是黨代表，於是積極各自串聯，最後變成了地方人士自成體系，未必跟不分區立委形成以地方選舉為基礎的派系，也未必跟前述幾位不分區立委有緊密的連結。

民眾黨的精神與實際領袖，當然還是黨主席柯文哲，但是一旦涉及黨內權力，恐怕會出現高度零碎化的派系各自為政的情況，這些派系不會公然得罪黨主席，但是會積極壯大自己，未來有可能在黨內選舉或是提名地方候選人時，像中國國民黨一樣出現換票聯盟；如果有組織能力高強者出現，也有機會形成類似民進黨的實力派系，但那都是後話，目前看起來應該就是只有鬆散而高度零碎，實際影響力非常有限的各地小派系。

這種零碎化小派系相互結盟的結果，從過去台灣政治發展的經驗看起來，比較可能只是利益的交換，不太可能會是理念的結合。果真如此，民眾黨應該很快就會走向庸俗化，屆時恐怕創黨主席也無力回天了。

作者為研究人員

照片為趙少康直播節目截圖

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