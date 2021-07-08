【愛傳媒陳朝平專欄】天才政委唐鳳規畫的疫苗預約系統，7月5日上路。據悉，該系統鎖定第一波測試年齡層為50歲至64歲試行，如同去年口罩實名制，民眾可透過手機APP與藥局登記疫苗接種。

疫苗都開打了一個多月了，亂象頻仍，特權橫行，疫苗預約系統如今才上路？還不能普遍適用，僅僅是測試50歲到64歲的民眾？台灣數位防疫和行動防疫應用，何其落後？敢稱超前部署，羞也不羞？

前一陣子，縣市政府紛紛抱怨，簡訊實聯制在疫調中根本無法發揮功用，指揮中心居然回覆，還在研究如何將簡訊實聯制用在疫調！反倒是一些不肖檢調人員用簡訊實聯制來「監控」特定對象，用得如魚得水。

看來，同樣是唐鳳規劃的簡訊實聯制，除了讓好公民用來表示「到此一遊」外，讓五家行動電話業者口袋麥克麥克，也算是另類的電信業者紓困方案。

相較於大陸能夠分辨疫苗接種者、核酸檢測陰性、且能有效追蹤足跡的App，台灣的行動防疫應用，實在是差勁透了！不知道是兩岸對於數位防疫和天才的定義有別，還是民進黨的治理能力落後共產黨太多了？

五月底，蔡英文護航高端、指揮中心與高端聯亞簽約，輿論嘩然。適巧，蘇貞昌指示唐鳳在6月中推出「Covid-19公費疫苗接種預約平台」，當時，我便曾在臉書貼文建議，應結合實聯制App，讓民眾上疫苗接種預約平台選擇希望借重的疫苗品牌，看誰願意接種高端和聯亞。

不料，預約系統延遲了半個月，千萬喚始出來，竟然還是個半吊子的預約系統，別說人民無自主選擇權，連上網預約人的年齡都還要設限？

說來，也不能全怪唐鳳。畢竟，巧婦難為無米之炊。沒有快篩劑、沒有廉價的核酸檢驗劑、沒有足夠的疫調人員、沒有足供全國民眾接種的各種品牌疫苗，天才政委真要設計出一套完整的疫調足跡兼預約疫苗接種的平台，天下不大亂，才怪！

因為，所以。我寧願相信，設計不出完整的疫苗接種預約平台，非唐鳳不能也!而是唐鳳不為也！

真要設計出適用於各年齡階層的完整疫苗接種平台，那麼，特權無法顯擺，完成預約者無疫苗可打，那還不把民進黨的台子給拆了？唐政委的政委也幹不下去了！

說白了！疫苗採購無能，唐鳳又何必為人背鍋？

作者為資深媒體人

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