楊秉儒》邱義仁說美國不支持台獨真是超前部署

【愛傳媒楊秉儒評論】之前還覺得納悶，民進黨大老，同時也是陳水扁的國師邱義仁為何要挑這個時間點（2021年7月4日）說出：「台獨不是台灣人自己可以決定！」、「美國根本就不贊成！」、「瘋了才推台獨」這些大實話，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？原來，邱義仁果然神機妙算，這一切都是超前部署啊！

兩天之後，2021年7月6日，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)說話了：『我們支持強健的美台「非官方」關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其需要小心處理。』

美國國防部發言人柯比（John Kirby）7月6日在例行記者會上，被問到有關麻生太郎在7月5日提出所謂：「美日一定要一同防衛台灣！」的言論做出回應，他表示，美國數十年來在國會跨黨派支持下，對台灣的政策沒有改變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的「一中政策」。美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，沒有人希望看到局勢演變成衝突，也沒有理由發生衝突。

所以⋯拜登會不會突然被「小綠綠們」從「美國爺爺」的位置再度改變成「中共同路人」啊⋯⋯？反正也不是第一次了嘛！

民進黨一天到晚高喊「抗中保台！」、「台灣價值優先！」大賣芒果乾這簡直跟當年曹操「挾天子以令諸侯」一樣！奉迎漢獻帝，將自己層級從地方軍閥一夕之間變成中央政府，成為大漢王朝的唯一代理商！看看民進黨的套路：「愛台灣」是他們的第一品牌，要搶執政權之前信誓旦旦的說：「我們一定會許台灣一個名份！」其實，不過就是一種騙取人民信任，藉此奪取政權的手段。

陳水扁自己在節目中不是也親口承認了嗎？「以民進黨的主張，台灣獨立這是目標、是理想，但要修改什麼的話茲事體大。這是我們的神主牌耶！」

所謂的「神主牌」，就是拿來當祖先牌位一樣，供在神桌上，有需要的時候就趕快像白蓮教或義和團一樣拿出來狂磕頭猛膜拜，但是始終就是不會實現願望。而且，民進黨也根本不想要實現「台灣獨立」的願望。因為實現了之後，這塊「神主牌」就失效了。

台灣人民被民進黨騙了35年，先不說永遠看不到「台灣獨立」、「民族自決」，每次一到選舉就得看著民進黨拿這塊「神主牌」出來炒冷飯搞南北對立、族群分裂，沒選你民進黨就是不挺「台灣獨立」？就連當年陳水扁貪汙「海角七億」被抓，還可以大言不慚地說這筆錢是「台灣建國基金」！不過就是有一群死忠教徒真心相信才更令人嘖嘖稱奇！

而民進黨一直以來狂洗「建國基本教義派」信眾的伎倆，還有一招，那就是「美國爺爺會幫助我們台灣獨立建國！」這一招35年來始終如一，從沒變過。可是，拜登政府從白宮到國防部的這一席話，能敲得醒你們這群傻鳥嗎？可惜，民進黨對付國民黨或許很有一套，但是對付美國卻完全沒轍，而且常常押錯寶。

美國大選前押寶賭川普贏，那個時候拜登就成了「中共同路人」；大選結果一翻兩瞪眼，拜登入主白宮，這時候拜登又成了和藹可親，白頭髮白眉毛，像聖誕老公公一樣的美國爺爺。

於是，美國軍火買了，美國萊豬放行了，然後美國軍火又買了，結果呢？

結果美國爺爺勉強擠出來的善意也不過就是送你民進黨政府250萬劑的莫德納疫苗，當然啦！後面如果條件談得攏（看是把護國神山台積電拱手讓給美國還是怎樣），可能還可以再討個250萬劑，但是美國爺爺就是不會挺你「台灣獨立」。以前不會，現在不會，以後也不會。

因為美國不會希望看到兩岸統一，也不希望看到台灣獨立之後將面臨的台海危機甚至造成亞洲動亂，來破壞美國在亞洲的勢力布局。「維持現狀」才是最大公約數。

可是，美國爺爺您也太心急了，拜登爺爺上任不過半年光景，就如此直接了當的又砸了一次了民進黨「台灣獨立建國」這一塊神主牌，如果民進黨政府沒有擺出點態度，您這是要叫民進黨怎麼繼續騙「建國基本教義派」信眾的選票？

所以，這時候就要靠民進黨陣營裡的那群側翼文藝青年們出來開壇作法，近乎神經錯亂似的起乩了。例如那位《水果大師的閱讀筆記》：

『為什麼美國不支持台灣獨立？因為臺灣一但獨立，隨時可能倒向中國共產黨。』

喂，您起乩歸起乩，症頭不要這麼嚴重行不行？蔡英文連任拿了817萬票、民進黨8年來完全執政，然後你跟你的信徒們說，說台灣獨立後隨時可能倒向共產黨？你是說，現在檯面上支持台獨的那一群都是「中共同路人」？當初韓國瑜選總統，不過才拿了552萬票，離你們蔡英文的817萬票足足有265萬票的差距，你說這叫「非常成功的喔」？你是數學不好還是看不起民進黨、看不起蔡女王？還是說，你根本就是在暗諷蔡女王一直引以為傲的「台美關係史上最佳」？

說穿了，你們只是在預先打洗腦預防針，因為你們怕被人民看破手腳。反正不管國民黨執政還是民進黨執政，甚至是換柯文哲的台灣民眾黨執政，美國都不會挺「台灣獨立」；那這樣我們台灣人民又何必一直獨鍾你們民進黨？反正抱美國大腿這一招，國民黨玩起來不見得比你們民進黨遜色。他們一樣經驗豐富。如果換別的政黨也下來玩一玩，搞不好還可以玩出一些新花樣，開創新局面？

隨文附贈PUMA沈伯洋率領一群老中青沈伯洋們的囈語：『台灣獨立的面向很廣，獨立於中國的獨立，獨立於中華民國的獨立，甚至更進一步獨立於島上主流文化的獨立。但不管是屬於哪一個，獨立就是一個目標，這個目標只有願意不願意的問題，沒有做不做得到的問題，不然的話前輩們老早就放棄了，但是他們沒有；我們也一樣不會。』

算了一下，連標點符號一共123字，但是整篇都是廢話。「獨立於中國的獨立」，你依然是中國人。「獨立於中華民國的獨立」，你依然是中華民國的國民。

至於「更進一步獨立於島上主流文化的獨立」？不會啊！你們現在已經牢牢抓緊這個島上的文化聲量，你們就是主流，你們喊聲：「向左轉！」，台灣文化界敢忤逆向右轉嗎？還是說，你們作賊心虛，很清楚的明白，就算你們用政治的黑手伸進台灣文化圈、藝文界，還是無法將台灣主流文化其實根源來自中國，這條臍帶其實是你們怎樣都切割不斷的？

不過，沈伯洋倒是有句話說對了。「願意不願意」跟「做不做得到」是無法畫上等號的。你們的老前輩們喊了一輩子，努力了一輩子，做不到就是做不到啊！所以，你們「獨立建國」無膽，「正名制憲」不敢；心不甘情不願的抱著「中華民國」的名號偷殼上市，在國際間招搖撞騙，卻連換下「三民主義，吾黨所宗。」的國歌，以及「青天白日滿地紅」的國旗這樣的決心也拿不出來？這都還沒有叫你們「拋頭顱，灑熱血」耶！

說到底，所謂的「台灣獨立」只不過是你們拿來欺騙台灣人民的囈語，「獨立建國」也只是一個永遠不會實現與成真的「海市蜃樓」、「空中樓閣」罷了。

作者為資深媒體人

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