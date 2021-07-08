【愛傳媒葉元之專欄】7月5日我為了餐廳自聘外送員請願，要求政府將他們納入第七類疫苗施打對象，結果6日晚經濟部居然透過某平面媒體，批我是「防疫馬後砲」，說經濟部早將餐廳自聘外送員造冊，不得不讓我再槓經濟部。

首先，以時間序來說，我是在7月5日下午1點07分發文，結果到了當天晚上7點27分，經濟部才透過平面媒體發了一篇獨家新聞，內容寫著「據了解，經濟部目前也往下造冊，包括市場、餐廳自有外送人員」，時間比我慢了6小時，怎能說我馬後砲？

其次，假設誠如經濟部所言，上月已啟動餐廳自聘外送員名單造冊，那為何當新北市政府6月底建議將「各公司行號送貨員及司機」納入疫苗施打對象時，經濟部7月2日的回文隻字未提，僅說「CDC目前納入企業別者僅運輸與倉儲業者」，難道經濟部的公文都隨便寫寫？

更重要的是，如果經濟部早在六月底就針對餐廳自聘外送員造冊，為何昨晚還有餐廳業者問我，「要怎麼參與造冊」？業者說，他們打去經濟部被推來推去，找不到任何窗口。

這些餐廳因為受到疫情影響，生意不如從前，現在只能靠外送維持生計。假使他們的外送員不幸染疫，將會使經營雪上加霜。

如果經濟部真心想幫助民眾，麻煩明確提供一個為民服務窗口，不要老是透過媒體放話。政策疏忽沒關係，立馬修正就好，行政機關多花點心思辦正事，才是百姓之福。

作者為新北市板橋區市議員

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