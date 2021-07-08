【愛傳媒黃珊珊專欄】上週台北市執行了批發市場大規模PCR篩檢專案，總計大約做了將近兩萬人的篩檢，這是一個非常龐大的檢查，我們也相信，透過這次的篩檢，清出了不少社區中的黑數。

同時，我們持續進行精準疫調、加強匡列，即時斬斷多條在社區中、家戶內的傳染鏈，慢慢降低每週新增的個案數。

這張圖可以看出台北市每週疫情的狀況，以發病日來看，台北市的疫情趨勢逐步往下走，提醒大家不必太過恐慌，但還是要遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、減少非必要的外出，不要輕易鬆懈。

7月7日的記者會公佈兩名台北市確診個案的足跡，分別在士林區的自營便當店，以及台北車站高鐵站有較長時間的停留，請在6月底、7月初有到過這幾處場域的民眾，也要多加留意自己的身體狀況。

如果因為到過這幾處區域，也感受到身體不適而有疑慮，台北市也有七家醫院提供預約做免費的PCR篩檢，我要鼓勵有症狀、有接觸史的民眾多加使用預約系統做篩檢，及早保護好自己的健康，也守護大家的安全！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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