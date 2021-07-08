勞動部配合行政院紓困4.0精進措施，讓更多受影響的勞工可以受到協助，將從即日起，將持有永久居留證及工作許可的外國人納入「安心即時上工計畫」，和本國國民一樣可以藉由工作取得津貼，希望能幫助他們度過本次疫情的影響，預估逾1萬2000名外國人可望受惠。

據勞動部統計，安心即時上工職缺目前有5萬3397，為了加速開放更多職缺讓更多民眾受惠，勞動部近期也開放如非營利、非政府組織等可以加入「安心即時上工」。

勞動部勞動力發展署創新發展中心副主任葉良琪表示，目前已有73家民間團體洽詢，也有3家民間業者已提出申請，後續將會輔導送件，也會加強宣傳。

此外，考量疫情衝擊並無國籍的分別，勞動部將從明天起取得永久居留及工作許可的外國人納入，預估逾1萬2千名外國人可望受惠，有意願參與計畫的民眾可以優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。