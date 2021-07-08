昨日（7）是「七七盧溝橋事變」84週年紀念日，國民黨立委吳斯懷表示，若無盧溝橋事件、南京大屠殺等的8年抗戰期間，4萬餘場大小戰役、死傷322萬將士及近3000萬無辜百姓寶貴生命，便沒有今日台灣光復的美好和平，國人面對歷史，不能遺忘更不容竄改。吳更隨文附上一張「沉痛的歷史，一寸山河一寸血」的照片。

吳斯懷昨日在臉書撰文表示，1937年7月7日，國軍第29軍第219團團長吉星文斷然拒絕日軍進入北平城外宛平縣城搜索失蹤士兵，致使對日抗戰全面爆發，史稱「七七盧溝橋事變」。

吳斯懷指出，七七事變揭開8年抗日戰爭的序幕，國軍在裝備、訓練落後日軍甚多，明顯處於劣勢的情況下，本以「空間換取時間」的大戰略指導，並將抗戰軸線由南北向轉為東西向，造成日軍向西進攻的困難。而自盧溝橋事件、南京大屠殺等的8年抗戰期間，歷經4萬餘場大小戰役、死傷322萬將士及近3000萬無辜百姓寶貴生命，始才成功牽制日軍、保衛了中華民國國土，最終和盟軍贏得二次大戰。

對此，吳斯懷強調，國人面對歷史，不但不能遺忘，更不容竄改和平無價戰爭無情；民主自由是普世價值，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，今天生活在台灣的所有人民，在緬懷先烈紀念七七抗戰84週年的同時，更應珍惜及重視民主自由的難得可貴。