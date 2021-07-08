投資人重回可靠的大型科技股懷抱，周三標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高。聯準會公布的6月會議紀要顯示決策官員可能不急於收緊政策，亦為市場帶來提振。

稍早前聯準會公布的6月15、16日會議紀要顯示，雖然該央行在會議上討論了縮減政策，但並不急於上路。央行決策官員普遍認為，「經濟復甦進一步取得實質進展」的目標尚未實現，但也表示應有所準備，一旦通膨或其他風險成真，便可採取行動。

Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan表示，這其實是一份立場鴿派的會議記錄。

聯準會在6月會議後宣布短期利率維持於近零水準不變，但也表示可能在未來幾個月調整政策，引發聯準會可能提前退場的預期。

周三收盤，道瓊工業指數上漲104.42點或0.3%，為34,681.79點。

標普500指數連7日創新高的升勢休息一天後，周三再漲14.59點或0.34%，收在4,358.13點，再創收盤新高。

那斯達克指數微升1.42點或0.01%，收在14,665.06點，刷新盤中和收盤歷史高點。

標普500指數11大類股，僅能源股和通訊服務股收黑。

受原油價格下跌拖累，能源股重挫1.73%。西方石油（Occidental Petroleum）跌近3.4%，APA Corp.和Pioneer Natural Resources均下跌約2.3%。

隨著債息持續下滑，以及華爾街擔心經濟增長恐已到頂，投資人回頭找上他們的舊愛—大型科技公司。

標普科技股指數漲近0.5%，報2655.91點。

過去一個月來，蘋果和亞馬遜均上漲約15%，遠遠超過標普500指數 3.1%的報酬率。周三蘋果收漲1.8%，亞馬遜繼前一日勁揚4.7%後，周三再漲近0.6%，續創歷史新高。美國國防部周二宣布撤銷在川普時代與微軟簽定的100億美元雲端運算技術合約。

周三美國10年期指標公債殖利率最低跌至1.296%，與市場普遍預期背道而馳。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，與以往一樣，公債殖利率和科技股的走勢已密不可分。交易員正在密切關注，因標普500科技指數已經逼近去年9月創下的相對高點，一旦突破這個點位，必定將強化科技股持續領軍的周期。

長債殖利益率進一步下挫，不利於銀行業的獲利前景，高盛、美國銀行等銀行股持續走跌。

中國國家市場監管總局周三宣布對阿里巴巴、騰訊、蘇寧易購和滴滴出行等網路公司的22起壟斷事件開罰，其中滴滴出行子公司涉及8起案件，占總數逾三分之二。滴滴全球繼周二暴跌近20%後，周三再跌4.6%。