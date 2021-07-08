因投資者等待美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)晚些公佈上次政策會議紀要，可能會對縮減資產購買規模的意願以及何時開始加息，而鷹派立場轉向可能會打擊風險較大資產，致倫敦(LME)期銅價格周三上漲。
分析師指出，先前美元走強，令金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，周三美元再次上漲，石油和美國公債收益率(殖利率)下降，但不僅是需求增長，供應似乎也出現短缺，回到基本面價格或將繼續上漲，不過不排除緩漲幾個月的可能性。
終場周三(7/7)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲21美元，報每公噸31,690美元；期鎳上漲316美元，報每公噸18,310美元；期鋅上漲24美元，報每公噸2,958.5美元；期鋁下跌30.5美元，報每公噸2,499.5美元；期銅上漲143美元，報每公噸9,455美元；期鉛下跌3.5美元，報每公噸2,290美元。(商品行情網)
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