TPU機能布料暨成品廠八貫(1342)6月合併營收達1.80億元，創歷史新高表現，月增加31.55%、年增加38.99%，累計上半年合併營收8.97億元，較去年同期成長25.97％，成長幅度亦為近2年的新高，主要係受惠歐美國家陸續解封，帶動戶外產品出貨量明顯成長，以及航太產品訂單已開始回籠，對下半年營運表現抱持樂觀看法。

八貫6月與上半年合併營收表現皆創下歷史新高表現，來自於歐美國家陸續解封後引發的報復性消費所帶動，去年明顯受到壓抑的戶外產品，上半年呈現超過8成的年增幅表現，尤其美國在疫苗覆蓋率提升後，疫情期間備受壓抑的戶外休閒活動與旅遊人潮湧現，八貫得以受惠長期深耕合作之國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，此外，中美貿易戰造成的轉單效應，以及公司持續投入新品研發帶來的平均售價提高，也形成正向動能。

此外，八貫於疫情期間暫緩的航太應用產品需求，亦由於歐美解封後經濟重啟，訂單開始回籠，在美國多個大型機場陸續創下單日最高乘客人數下，已可見全球兩大客機製造商波音與空中巴士，都已提出加速增產交機的規劃，航空業者採購回溫，並重啟遞延的航太應用產品訂單，除原有的救生衣、救生筏產品外，新產品救生梯用特殊TPU機能布料亦在訂單採購之列，公司預期，在上半年航太產品已重回成長表現下，下半年更可望出現明顯的V型彈升。

八貫預期下半年稼動率都能維持在高檔，對下半年營運表現抱持樂觀看法，全年營運表現優於去年可期。