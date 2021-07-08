38歲黃金單身漢胡歌的感情動向一直被許多人關注，先前他被胡亂傳跟劉亦菲秘婚，隨即被當事人否認，近日又傳他觀賞前女友薛佳凝舞台劇，經紀人澄清：「沒有復合」。昨(7日)港媒報導胡歌秘婚，這回對象是32歲女星王曉晨，兩人過去曾合拍《大好時光》，但此消息去年就曾流傳過，可信度不高，恐又是烏龍傳聞。

男神胡歌過去曾公開認戀薛佳凝、江疏影、富家千金林曉，並與同戲的劉亦菲、楊冪等人傳緋聞。他與薛佳凝2002年拍攝《天下無雙》相識傳出緋聞，但直到4年後胡歌發生車禍，薛佳凝第一個趕到醫院，才間接認了戀情，未料兩人在2009年分手，胡歌曾上節目說：「我最大的遺憾就是從來沒有在大庭廣眾下去感謝過她」，大讚薛佳凝是難得的好女孩。

胡歌這回被傳和小6歲王曉晨祕密結婚。（圖／翻攝自電視劇大好時光微博）

今年6月，民眾直擊胡歌化身小觀眾，現身薛佳凝所演舞台劇《趙氏孤兒》，最後還一同上台合影，引來網友瘋傳公開戀情，對此，胡歌經紀人澄清，當天胡歌是以舞台劇導演老朋友身分捧場，最後被導演叫上台拍照，否認與薛佳凝復合。至於和因《三十而已》走紅的江疏影的往日情，胡歌則在節目坦言自己不夠有擔當，「沒有好好保護她」。

據《東網》報導，胡歌最近又被傳秘密領證，這回新娘是6年前曾與胡歌合拍《大好時光》的女星王曉晨，知情人稱雙方都是上海戲劇學院畢業，兩人在上海祕密結婚已經有不少圈內人都知道，算是公開的秘密，只等良辰吉時「官宣」，並補充王曉晨和江疏影也是同學，如果有天兩人狹路相逢，不知道是否會尷尬，但胡歌方面暫時無回應。