「壯壯 Ula Shen」擁有可愛勾人眼神，以及高挑身材，一直以來都用自己的青春活力感染粉絲、帶起球場的歡樂氣氛。不但擔任過國光女神，全能的她還發過單曲、演過戲、也成功轉戰為賽事主播，從原本的門外漢努力鑽研，如今在體育產業發光發熱，可以看得出來她是一位多麽難能可貴的認真女孩，還特別去考了輔大體育管理研究所碩士，這所有的所有都能感受到女神的強大。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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被粉絲稱為國球女神的「壯壯 Ula Shen」精緻的甜美笑容，搭載的只有甜蜜的氣息，你想想看在球場上大家都是很動態的，但她每一張照片都能夠以最完美的姿態呈現，讓人感到十分震撼，原來人是可以擁有如此的美貌的，大家都說蜂編騙人化妝都很美，這次十全十美的女神可是連素顏都美翻，害怕閃到大家呢！身材勻稱在場上唱唱跳跳帶給大家活力，在加入球團前是一位棉花糖女孩，這下連女生都開始把她當神拜也不誇張，大家一起繼續支持女神吧！

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