本土疫情來勢洶洶，打疫苗成為民眾最關心的議題，三立新聞台男主播黃家緯因外型俊俏，有「鮮肉主播」的名號，他近日因工作性質常出國因此接種疫苗，在臉書粉專分享打完的感受，竟脫口副作用是「不舉」，原來只是手臂舉不太起來，幽默的一面逗樂不少網友。

黃家緯昨（7日）晚間在臉書放上一張打莫德納疫苗的照片，先驚恐的說：「什麼！？我變成生化人了」，接著以新聞人的口吻闢謠各式疫苗謠言，表示無論莫德納或BNT輝瑞，mRNA都不會進入細胞核，更不會改變人類DNA，也不會和DNA交互作用，mRNA的m代表messanger信息，負責通知身體的免疫細胞準備跟病毒對抗，以便提升免疫力，他呼籲外界請勿相信及誤傳假消息。

話鋒一轉，黃家緯哀嚎：「但不舉！是真的」，正當大家以為是指性功能障礙，他趕緊解釋是手臂無法舉高，因為施打的部位就是那，明顯感受到很痠，除此之外就沒有其餘不良反應。黃家緯表示跟AZ疫苗比起來，莫德納副作用期間可能長達一週，他提醒一樣打莫德納的民眾，接種完盡量避免手臂劇烈的運動，但正常上班基本上沒問題，最後不忘感謝美國的捐贈。

黃家緯專業又不失幽默的疫苗接種文曝光後，吸引不少網友留言，有人笑說：「原來會不舉，哈哈哈哈哈」，黃家緯打趣的回：「真的舉不起來」，被對方虧代表年輕是好事，男同事則留言分享自己打完喝雞精進補，黃家緯好奇問：「舉得起來嗎？我不行…」，對方表示自己比較老，「舉不起來了…我直接躺平」，黃家緯看完笑炸：「那你比我年輕！越年輕的副作用越嚴重」，還有其他網友稱讚主播連打疫苗都很帥，本人謙虛的回應：「感謝莫德納的魅力比較大」。

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