臉書社團《信義區三兩事》發起「信義A餐」的待用餐活動，希望幫助生活困難的民眾撐過疫情。（截自臉書社團《信義區三兩事》）

疫情重創經濟，不少人生活陷入困境，其中餐飲業也是重災戶，沒有收攤的也是苦撐。但在這種情況下，仍有業者發揮愛心。北市信義區店家發起「待用餐」愛心便當活動，熱心翁老闆分享，一名單親媽媽冒雨騎車載著2個孩子，從三重騎到台北，全身濕透，就是為了領便當吃。

一名翁姓老闆6日在臉書社團《信義區三兩事》PO文表示，「今天來了一位是單親媽媽，騎著摩托車從三重到台北來，就只是為了兩個便當，我問她怎麼跑這麼遠，她說：因為有待用餐店家都沒了，可能大家都撐不下去，所以只好來這找你，車上載兩位小朋友，目測大約兩到四歲，下著雨的台北，衣服都已經濕了，當下順便給了她一些生活物資，連忙道謝的離開」。

翁老闆說，「相信這個時候許多人都不好過，但是否應該慶幸，我們還不至於為了吃而煩惱。有需要幫忙的朋友，我一定盡我最大的努力，陪你度過這次難關。」更特別標註「我還撐得住請讓我幫你」、「單親家庭」、「待用餐」。

《信義區三兩事》版主也發文表示，「很謝謝提供【待用餐】的店家，有餘力的朋友，都可以到公告區的留言串找到店家資訊，不管是消費，或是用餐費支持，我都感謝您。我這邊會請人製作這些 小立牌跟貼紙，預計下周會提供給這些店家。」，「有需要的朋友，不要想太多，點一份信義A餐，當你再翻身的時候，記得回饋社會就好」。

愛心暖舉讓網友們相當感動，紛紛回應：「謝謝每個有愛心的老闆！」、「真的好溫暖…這社會上還有這麼好的人，謝謝你」、「謝謝老闆好心幫忙需要的人渡過難關～～祝福老闆一生平安順遂」，同時也吸引更多店家，紛紛投入「信義A餐」的愛心待用餐活動。