我國新冠肺炎爆發後，凸顯疫苗短缺，日本接連兩次無償贈台AZ疫苗，不少網友紛紛表達感謝之意。不過一名男大生透露，住在日本的親戚表示，AZ在日本尚未取得施打合法性，而疫苗接種通知書上方也不見AZ選項，他認為「把好的留給自己，次等的給外人」，是人之常情，國家之間本就沒有任何友情，「別再喊著台日友好了」。

日本於6月4日無償提供台灣近124萬劑AZ疫苗，時隔1個月後，日本於7月6日晚間再度宣布，追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，預定今（8）日運送來台。對此，一名男大生近日於論壇《Dcard》自述姑姑有日本國籍，某日傳了一則日本網路新聞連結在家庭Line群組裡，新聞內容敘述，AZ疫苗在日本還未取得施打合法性，其原因為歐美許多國家接種後出現血栓問題，目前仍在討論AZ的安全性。

男大生說，姑姑日前也收到日本政府寄發的疫苗接種通知書，書面資料明確標註，日本目前僅有莫德納及輝瑞／BNT能夠接種，他認為很明顯就是日本人目前只打莫德納及輝瑞／BNT，把手上還未核准通過的AZ贈予台灣及其他國家，「這個作法我也能理解」，把好的留給自己，次等的給外人，這是人之常情，國與國之間本就沒有任何友情，只有利益，他呼籲「別再繼續喊著台日友好了」。

這番言論曝光後，引發網友熱烈回應，其中一名網友證實，一名日本朋友在連鎖咖啡店上班，公司安排疫苗接種僅有莫德納及輝瑞／BNT兩種能選，認為台日友好不用太過於吹捧。不過也有人表示，AZ疫苗目前在日本是暫停公費施打，若要自費仍可以接種，只不過日本人對疫苗施打意願極低，「甚至連mRNA」的莫德納及輝瑞／BNT都不太想打。

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